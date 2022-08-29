Связанные с туроператорами авиакомпании лишились почти половины самолетов из-за санкций

Связанные с туроператорами авиакомпании лишились почти половины парка самолетов из-за санкций. Находящиеся в лизинге судна задержали за рубежом. Чтобы избежать потерь, компании переориентировались на отправку туристов в Египет и Турцию.

В РБК со ссылкой на перевозчиков подсчитали, что авиакомпании потеряли около 44 самолетов, а именно:

Nordwind и Pegas Fly (Pegas Touristik) – более 20 лайнеров;

Azur Air (Anex Tour) – 11 самолетов;

Royal Flight (Coral Travel) – 11 самолетов;

iFly (Tez Tour) – 2 самолета.

Таким образом пять названных авиакомпаний потеряли 39% авиапарка.

Как следствие пассажиропоток у перевозчиков существенно снизился, например, в Nordwind и Pegas Fly ожидают сокращения потока на 50% по итогам 2022 года. Чтобы избежать трудностей туроператоры переориентировались на полеты в Египет и Турцию.

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