В 2022 году продажи внутренних новогодних туров в России выросли на 30%

В 2022 году продажи туров по России на новогодние праздники на 25–30% превышают показатели 2021 года. Среди направлений лидируют курорты Краснодарского края, Кавминводы и Подмосковья.
Спрос на внутренние направления стал возвращаться после объявления властями Москвы, Подмосковья и ряда других регионов о завершении частичной мобилизации, передает «Коммерсантъ».
Аналитики связывают растущий спрос с тем, что зарубежных направлений из-за санкций стало меньше. Летом это было не так заметно за счет предложений бюджетных зарубежных курортов, в частности Турции.
Единственным направлением, где наблюдается отток гостей — Крым. Здесь число бронирований путевок просело на 80% по сравнению с 2021 годом. Собеседники на туристическом рынке связывают это со взрывом на Крымском мосту.
Фото на обложке: Unsplash
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