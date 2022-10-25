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В 2022 году продажи внутренних новогодних туров в России выросли на 30%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году продажи туров по России на новогодние праздники на 25–30% превышают показатели 2021 года. Среди направлений лидируют курорты Краснодарского края, Кавминводы и Подмосковья.

В 2022 году продажи внутренних новогодних туров в России выросли на 30%

Спрос на внутренние направления стал возвращаться после объявления властями Москвы, Подмосковья и ряда других регионов о завершении частичной мобилизации, передает «Коммерсантъ».

Аналитики связывают растущий спрос с тем, что зарубежных направлений из-за санкций стало меньше. Летом это было не так заметно за счет предложений бюджетных зарубежных курортов, в частности Турции.

Единственным направлением, где наблюдается отток гостей — Крым. Здесь число бронирований путевок просело на 80% по сравнению с 2021 годом. Собеседники на туристическом рынке связывают это со взрывом на Крымском мосту. 

Фото на обложке: Unsplash

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