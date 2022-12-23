Московский бизнесмен решил зарегистрировать товарный знак «Кротовуха»

Московский предприниматель Антон Семенов подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Кротовуха». Под брендом планируется продавать всевозможные спиртовые настойки, эссенции и экстракты, а также медовуху, ром, сидр, саке и водку.

В декабре 2022 года среди пользователей Twitter приобрел популярность мем про «напиток», настоянный на тушке мертвого крота. Один из пользователей рассказал, что однажды ему довелось попробовать специфическое питье. Его признание вызвало ажиотаж в социальной сети, и тогда мужчина решил поделиться рецептом так называемой кротовухи.

Мем достиг такой популярности, что Роспотребнадзору пришлось выступить с предостережением. Ведомство предупредило, что употребление «кротовухи» крайне опасно и нежелательно. Ее прием может повлечь смерть или сделать человека инвалидом. Там также указали, что кроты часто страдают от всевозможных паразитов.

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