Снижение спроса на повседневные товары побило восьмилетний антирекорд

Снижение спроса на товары повседневного спроса побило восьмилетний антирекорд. В целом рынок номинально вырос, но в натуральном выражении продажи снизились. Повлияло на это падение реальных доходов населения.
Российский рынок товаров повседневного спроса по итогам 2022 года номинально вырос на 13,6%, но в основном за счет инфляции, чей вклад в рост составил 17%, сообщили аналитики NielsenIQ. По официальным данным, инфляция в России в 2022 году составила 11,9%.
Реальное потребление товаров повседневного спроса в прошедшем году упало на 3,4%. В 2015 году, который считается кризисным, показатель снизился всего на 1,5%.
Продажи в 2022 году падали каждый месяц за исключением марта, когда после начала спецоперации на Украине на рынке произошел ажиотаж из-за ухода иностранных компаний, рассказали эксперты.
По подсчетам Росстата, реальные располагаемые доходы населения России снижались в течение всего 2022 года, а в период с июля по сентябрь рухнули на 3,4%. Именно падение доходов граждан стало основной причиной рекордного снижения спроса на повседневные товары, отметили в NielsenIQ.
Фото на обложке: Nelson Antoine /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Таможенные сборы от ввоза электроники и техники упали на 40%
- 2 Ввод новых торговых площадей в России за год упал втрое
- 3 Один из крупнейших в мире производителей фанеры продал бизнес в России
- 4 В Роспатент по итогам 2022 года поступило 27 тысяч заявок на изобретения
- 5 «Газпромбанк» попросил клиентов не проводить международные переводы в долларах США с 27 января
ВОЗМОЖНОСТИ
26 января 2023
30 января 2023