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Снижение спроса на повседневные товары побило восьмилетний антирекорд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Снижение спроса на товары повседневного спроса побило восьмилетний антирекорд. В целом рынок номинально вырос, но в натуральном выражении продажи снизились. Повлияло на это падение реальных доходов населения.

Снижение спроса на повседневные товары побило восьмилетний антирекорд

Российский рынок товаров повседневного спроса по итогам 2022 года номинально вырос на 13,6%, но в основном за счет инфляции, чей вклад в рост составил 17%, сообщили аналитики NielsenIQ. По официальным данным, инфляция в России в 2022 году составила 11,9%.

Реальное потребление товаров повседневного спроса в прошедшем году упало на 3,4%. В 2015 году, который считается кризисным, показатель снизился всего на 1,5%.

Продажи в 2022 году падали каждый месяц за исключением марта, когда после начала спецоперации на Украине на рынке произошел ажиотаж из-за ухода иностранных компаний, рассказали эксперты. 

По подсчетам Росстата, реальные располагаемые доходы населения России снижались в течение всего 2022 года, а в период с июля по сентябрь рухнули на 3,4%. Именно падение доходов граждан стало основной причиной рекордного снижения спроса на повседневные товары, отметили в NielsenIQ.

Фото на обложке: Nelson Antoine / Shutterstock

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