Снижение спроса на повседневные товары побило восьмилетний антирекорд

Снижение спроса на товары повседневного спроса побило восьмилетний антирекорд. В целом рынок номинально вырос, но в натуральном выражении продажи снизились. Повлияло на это падение реальных доходов населения.

Российский рынок товаров повседневного спроса по итогам 2022 года номинально вырос на 13,6%, но в основном за счет инфляции, чей вклад в рост составил 17%, сообщили аналитики NielsenIQ. По официальным данным, инфляция в России в 2022 году составила 11,9%.

Реальное потребление товаров повседневного спроса в прошедшем году упало на 3,4%. В 2015 году, который считается кризисным, показатель снизился всего на 1,5%.

Продажи в 2022 году падали каждый месяц за исключением марта, когда после начала спецоперации на Украине на рынке произошел ажиотаж из-за ухода иностранных компаний, рассказали эксперты.

По подсчетам Росстата, реальные располагаемые доходы населения России снижались в течение всего 2022 года, а в период с июля по сентябрь рухнули на 3,4%. Именно падение доходов граждан стало основной причиной рекордного снижения спроса на повседневные товары, отметили в NielsenIQ.

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