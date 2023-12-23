Российские компании смогут покупать товары в Италии за рубли

В Италии к 14 февраля 2024 года могут разрешить российским компаниям покупать несанкционные товары за рубли. До этого времени стороны будут работать над исправлением всех препятствующих «финансовых моментов», пишет «Прайм».
Такая система позволит покупателю платить за итальянские товары в рублях, а сама Итало-российская торговая палата (ИРТП) со своего счета в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию. В качестве третьей страны выбрала Армения. Транзит через нее прозрачен и приемлем по совокупной стоимости, отметил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.
Сейчас палата пытается открыть счет в армянском банке, однако столкнулась с некоторыми сложностями: Армения не является членом Гаагской конвенции об апостиле, она присоединилась к Минской, поэтому при переводе документации приходится привлекать аккредитованных при армянском посольстве переводчиков.
Фото на обложке: muratart /
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