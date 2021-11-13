Toyota займется разработкой «зеленого» топлива

Toyota Motor в сотрудничестве с четырьмя другими японскими производителями транспортных средств займется изучением возможностей применения альтернативных видов топлива для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, таких как водородное и топливо из биомассы.

Как отмечает Reuters, в проекте примут участие Mazda Motor Corp, Subaru Corb, Yamaha Motor и Kawasaki Heavy Industries. Источник подчеркивает, что переход на водородное топливо позволит компаниям сохранить производство автомобилей на ДВС, когда большинство производимых транспортных средств будут работать на электричестве.

Заявление Toyota было сделано на гоночной трассе в Окаяме, где японский производитель представил собственное авто, работающее на водородном топливе.

Toyota планирует делать ставку на экологичность собственных транспортных средств. К 2025 году компания намерена выпустить 15 моделей электрокаров и инвестировать $13,5 млрд в течение десяти лет на расширение мощностей по производству аккумуляторов.