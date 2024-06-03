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Toyota отзовет почти 4 тыс. автомобилей в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Toyota отзовет почти 4 тыс. автомобилей в России. Речь о моделях LC 300, LX 500D, LX 600, проданных с 30 сентября 2021 года. Производитель выявил проблему с нейтральной передачей, что приводит к повышенному риску аварии.

Toyota отзовет почти 4 тыс. автомобилей в России

«Тойота Мотор» отзовет в России 3,8 тыс. автомобилей из-за проблем с нейтральной передачей. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат модели LC 300, LX 500D, LX 600, которые были проданы в период с 30 сентября 2021 года по настоящее время. Компания перепрограммирует электронный блок управления автоматической трансмиссии.

Из-за неполадок в работе автоматической коробкой передач при нахождении машины на ровной поверхности на «нейтралке» без стояночного или ручного тормоза автомобиль может сдвинуться, что приводит к повышенному риску аварии, отметил Росстандарт.

Владельцам машин направят письма или сообщат об отзывы по телефону. Автомобиль нужно будет доставить в ближайший дилерский центр.

Фото на обложке: The Global Guy / Shutterstock

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