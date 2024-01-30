На заводе Toyota начались проверки в связи с фальсификацией данных о двигателях

На заводе Toyota Industries Corporation (подрядчик Toyota Motor) начались проверки в связи с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей. Расследование проводит Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
Власти примут соответствующие меры по итогам проверки, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.
Накануне Toyota Motor решила приостановить поставки внедорожника Land Cruiser 300, пикапа Hilux и еще восьми моделей с двигателями, при сертификации которых были выявлены нарушения.
В 2023 году Toyota и ее «дочки» Daihatsu и Hino продали по всему миру 11,23 млн автомобилей, грузовиков и автобусов. Это стало рекордно высоким показателем за всю историю корпорации.
Фото на обложке: Unsplash
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