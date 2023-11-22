Японская Toyota возглавила топ самых дорогих автомобильных брендов мира. Аналитики Interbrand оценили стоимость бренда в $64,5 млрд. Следом за Toyota в сегменте идут Mercedes-Benz и BMW, а общий рейтинг мировых брендов возглавила Apple.
Аналитики Interbrand признали Toyota самым дорогим автомобильным брендом мира. Ежегодный рейтинг опубликован на сайте консалтингового агентства.
Стоимость бренда Toyota оценили в $64,5 млрд. Следом за японской компанией в сегменте автомобильного бизнеса идут Mercedes-Benz ($61,4 млрд) и BMW ($51,1 млрд). Только три названных бренда из автомобильного сегмента вошли в топ-10 самых дорогих брендов мира.
Совокупный рейтинг самых дорогих брендов мира возглавила Apple. Бренд компании оценили в $502,6 млрд, что почти на $200 млрд больше, чем у ближайшего конкурента (Microsoft, $316,6 млрд) и в 8,5 раз больше, чем у Toyota.
Все бренды из топ-10 рейтинга за последний год подорожали. Например, бренд Microsoft прибавил в цене 14%, Nike – 7%.
Фото на обложке: JuliusKielaitis /
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