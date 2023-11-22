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Toyota возглавила топ самых дорогих автомобильных брендов мира

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Японская Toyota возглавила топ самых дорогих автомобильных брендов мира. Аналитики Interbrand оценили стоимость бренда в $64,5 млрд. Следом за Toyota в сегменте идут Mercedes-Benz и BMW, а общий рейтинг мировых брендов возглавила Apple.

Toyota возглавила топ самых дорогих автомобильных брендов мира

Аналитики Interbrand признали Toyota самым дорогим автомобильным брендом мира. Ежегодный рейтинг опубликован на сайте консалтингового агентства.

Стоимость бренда Toyota оценили в $64,5 млрд. Следом за японской компанией в сегменте автомобильного бизнеса идут Mercedes-Benz ($61,4 млрд) и BMW ($51,1 млрд). Только три названных бренда из автомобильного сегмента вошли в топ-10 самых дорогих брендов мира.

Совокупный рейтинг самых дорогих брендов мира возглавила Apple. Бренд компании оценили в $502,6 млрд, что почти на $200 млрд больше, чем у ближайшего конкурента (Microsoft, $316,6 млрд) и в 8,5 раз больше, чем у Toyota.

Все бренды из топ-10 рейтинга за последний год подорожали. Например, бренд Microsoft прибавил в цене 14%, Nike – 7%.

Фото на обложке: JuliusKielaitis / Shutterstock

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