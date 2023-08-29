Сборка автомобилей на всех заводах Toyota в Японии остановлена на неопределенный срок из-за сбоя

Сборка автомобилей на всех 14 заводах Toyota в Японии приостановлена на неопределенный срок из-за технического сбоя. На эти заводы приходится треть мирового производства компании – это 13,5 тыс. машин ежедневно.
Toyota сообщила о полной остановке работы 14 заводов по производству автомобилей в Японии. Причиной стал технический сбой – компания не может заказывать детали, пишет Reuters.
На 14 японских заводов Toyota приходится треть мирового производства компании. В штуках это 13,5 тыс. машин ежедневно, не считая автомобили Daihatsu и Hino.
В Toyota не смогли назвать сроки, когда работа заводов будет восстановлена.
С начала 2023 года Toyota нарастила производство на 29% год к году, хотя в течение последних двух лет она сокращала выпуск автомобилей из-за дефицита чипов.
Фото на обложке: Bhakpong /
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