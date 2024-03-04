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В Японии автоконцерн Toyota возобновил работу после скандала из-за фальсификации данных

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупнейший автоконцерн Toyota возобновил работу в Японии после скандала из-за фальсификации данных. Все 14 сборочных предприятия функционируют на полную мощность с 4 марта, пишет ТАСС.

В Японии автоконцерн Toyota возобновил работу после скандала из-за фальсификации данных

В январе на заводе Toyota Industries Corporation (подрядчик Toyota Motor) начались проверки в связи с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей.

Тогда же Toyota Motor решила приостановить поставки внедорожника Land Cruiser 300, пикапа Hilux и еще восьми моделей с двигателями, при сертификации которых были выявлены нарушения.

Фото на обложке: Unsplash

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