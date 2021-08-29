Toyota приостановила использование электробуса после аварии на Паралимпиаде

Toyota принесла извинения в связи с ДТП на Паралимпиаде в Токио, в результате которого пострадал японский дзюдоист 30-летний Арамицу Китадзоно, сообщила The Guardian. Компания приостановит выпуск моделей беспилотного электробуса e-Palette.

Авария произошла в Паралимпийской деревне в Токио. Автобус съехал с Т-образного перекрестка на пешеходный переход, по которому в тот момент шел Арамицу Китадзоно. Слабовидящий спортсмен получил травмы, он не сможет участвовать в соревнованиях.

Полиция Токио со ссылкой на показания водителей сообщила, что управляющим беспилотным электробусом было известно о присутствии человека на дороге, однако они полагали, что он видит приближающийся автобус и остановится.

Президент Toyota Акио Тойода посетил место аварии и просмотрел видеозапись инцидента. Он признал, что технология автономного вождения не вызывает достаточной степени уверенности.

Президент Toyota выразил сожаление в связи с произошедшим. «Эта ситуация показывает, что автономные транспортные средства — пока нереалистичный сценарий для обычных дорог», — сказал он.

Компания намерена временно приостановить эксплуатацию e-Palette.

Toyota предоставила автономные транспортные средства для Паралимпийских игр в рамках спонсорского соглашения. Беспилотные автобусы круглосуточно курсируют в Паралимпийской деревне в течение Паралимпиады.

Ёсиясу Эндо, тренер Арамицу Китадзоно, в разговоре с The Japan Times сказал, что спортсмен поправляется. Он отметил общее сожаление в связи с произошедшим. «Но я думаю, что он больше всего разочарован », — сказал Эндо (цитата The Guardian).

Toyota планирует провести расследование причин аварии. Компания выпустила заявление, в котором говорится о том, что продолжит взаимодействовать с организаторами Олимпийских и Паралимпийских игр, чтобы не допустить подобных и других инцидентов в будущем.

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