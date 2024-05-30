Российско-американский стартап по автоматизации процессов в строительстве TraceAir привлек $25 млн

Платформа для автоматизации процессов в строительстве TraceAir привлекла $25 млн от PeakSpan Capital и Flashpoint Venture Capital . Раунд B серии закрыли 29 мая, следует из данных Crunchbase.

Инвестиции помогут разработать и вывести на рынок новые продукты, которые позволят усовершенствовать рабочие процессы в сфере землеустройства и домостроения с помощью предиктивной аналитики и вывести отрасль на новый уровень эффективности и автоматизации.

TraceAir основали в 2015 году Дмитрий Королёв, Мария Хохлова, Александр Соловьёв и Никита Ушаков. Платформа позволяет строителям и подрядчикам дистанционно отслеживать ход работ на стройплощадке с помощью дронов. Сервис регулярно создает 3D-копии стройплощадки с помощью дронов, а затем система проверяет соответствие снимков с проектной документацией.

Фото на обложке: TraceAir