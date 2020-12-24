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Выпускники трека маркетинговых технологий «Московского акселератора» выступят онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

25 декабря пройдет демо-день выпускников трека маркетинговых технологий «Московского акселератора». Финалисты программы представят свои проекты в онлайн-режиме. Посмотреть трансляцию можно бесплатно после регистрации.

Выпускники трека маркетинговых технологий «Московского акселератора» выступят онлайн

Программа длилась семь недель. Ее прошли 30 проектов — всего организаторы получили 383 заявки.

«Участие стартапов в треке MarTech позволило молодым технологическим компания выстроить новые партнерские отношения, усовершенствовать свой продукт с коммерческой точки зрения, а «МегаФону» найти для себя те технологии, которые позволят решить задачи, стоящие сегодня перед корпорацией», — прокомментировала Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

Во время демо-дня участники подведут итоги прохождения акселерационной программы и покажут свои проекты. Лучшие стартапы получат возможность запустить оплачиваемый пилот с компанией «МегаФон», партнером акселератора. Наблюдать за ходом события можно онлайн — среди зрителей будут разыграны сумки с мерчем «Московского акселератора» и промокоды на подписку «МегаФон ТВ». Главным призом станет промокод в «МегаФон Путешествия» на 20 тысяч рублей.

Посмотреть всех участников трека и зарегистрироваться для участия в демо-дне можно на сайте.

«Московский акселератор» создан Агентством инноваций города Москвы и фондом «Московский инновационный кластер» при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Фото на обложке: G-Stock Studio / Shutterstock

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