«Суммарный долг — порядка 12 млн рублей»: трекеры акселератора ФПСП пожаловались на работу без оплаты

Бизнес-наставники седьмого акселератора Фонда поддержки социальных проектов (ФПСП) остались без оплаты по итогам прошедшего в 2020 году акселератора, пожаловалась 11 мая на своей странице в Facebook трекер Ирина Андреева. По ее словам, ФПСП отказал 17 трекерам в заключении договоров за выполненную работу.

Чем занимались трекеры

Для участия в седьмом наборе акселератора все трекеры в апреле 2020 года прошли аккредитацию в фонде. С 6 мая по 20 июля 2020 года они выступали подрядчиками ФПСП при реализации седьмой акселерационной программы, направленной на поддержку социальных проектов и «Школы трекеров» (подготовка специалистов для региональных акселерационных программ фонда).

В этих программах коллектив выполнял роли трекеров (бизнес-наставников) для социальных проектов, проходящих программу, и наставников трекеров-стажеров.

Всего было задействовано 17 специалистов, которые ранее сотрудничали с фондом на протяжении нескольких лет на аналогичных ролях — выступали трекерами (бизнес-тренерами) команд социальных проектов в предыдущих акселерационных программах фонда.

RB.ru связался с автором поста Андреевой и другими участниками прошедшего акселератора, некоторые из них согласились дать комментарии публично.

Позиция трекеров

Предприниматель, бизнес-ангел и трекер Людмила Булавкина рассказала RB.ru, что фонд задерживает оплату на 9 месяцев, а «суммарный долг — порядка 12 млн рублей».

Задержки выплат по договорам начались в ноябре 2019 года, добавила предприниматель, гендиректор ООО «Клинграсс Текнолоджиз» и трекер Ольга Толчинская. «Договоры подписывались постфактум и получала оплату на счет. Долг передо мной — около 700 тысяч рублей», — рассказала она.

«Я работала как трекер и ведущий трекер — наставник трекеров, которых взяли на обучение, — сообщила трекер Ирина Андреева. — Проблем с оплатой не было никогда, постфактум отправляла документы и получала оплату на счет. Долг передо мной — около 800 тысяч рублей».

По словам гендиректора ООО «Айрин Дубна» и трекера Романа Ануфриева, в рамках прошедшего акселератора действующие трекеры также проводили обучение представителей региональных фондов, поддерживающих развитие бизнеса («Мой бизнес» и Центров инноваций в социальной сфере) и привлекались в роли экспертов в узких областях для помощи проектам. По его словам, эти активности ранее оплачивались.

«Структура нашего взаимодействия предполагала проведение акселератора с заключением договоров по факту его проведения. Это еще в 2020 году была довольно распространенная практика. Проблем с оплатами не было никогда, постфактум отправлял документы и получал оплату на счет». Трекер Роман Ануфриев

Сумму долга перед ним Ануфриев оценивает в 400 тысяч рублей.

По словам еще одного участника акселератора, «с фондом сложилась практика подписания договора по факту приема работ». «На старте в переписке согласовывали условия, а юридически подписывали и договор, и акт одновременно. Причем условия участия устоялись, и к моменту седьмого акселератора я, если правильно помню, условия по акселератору даже не обсуждал, только количество команд, с которыми нужно работать», — сообщил собеседник издания.

Что случилось после окончания программы

По словам трекеров, они выполнили работу «в полном объеме и своевременно», однако «фонд не оплатил оказанные услуги».

По итогам седьмого акселератора Роман Ануфриев в середине июля передал подписанные со своей стороны договоры и акты в двух экземплярах дежурному менеджеру фонда, однако назад их не получил. По словам Ануфриева, тогдашний исполнительный директор ФПСП Дмитрий Богданов сообщил, что подписал документы, однако экземпляры договоров не были возвращены исполнителям (Богданов ушел из ФПСП в начале августа 2020 года).

Ирина Андреева также рассказала, что трекеры направили коллективное письмо советнику гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Наталье Кремнёвой и главе АСИ Светлане Чупшевой с просьбой вернуть переданные на подписание экземпляры договоров и уточнить сроки погашения задолженности.

«Получили ответ адвоката — "мы вам ничего не должны и договоров не имеем"», — процитировала ответ Андреева.

После этого 14 мая трекеры направили коллективное обращение президенту РФ. Копия обращения есть распоряжении редакции.

Позиция АСИ и Фонда поддержки социальных проектов

«Фонд поддержки социальных проектов является отдельным юридическим лицом и вправе самостоятельно вступать в договорные отношения. У Агентства стратегических инициатив, в свою очередь, отсутствуют какие-либо заключенные договоры с указанными лицами», — сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ), по инициативе которого был создан фонд.

В Фонде поддержки социальных проектов подчеркнули, что «у фонда нет никакой задолженности перед указанным коллективом трекеров, как нет и никаких заключенных трудовых либо гражданско-правовых договоров». Представитель фонда также сообщил, что ФПСП принимает действия по защите своей чести и достоинства.

Комментарий юриста

По словам адвоката, управляющего партнера юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева, в суде необходимо будет доказать, что в отношениях с контрагентом достигнуто соглашение по всем необходимым условиям.

«В зависимости от вида договора к ним [условиям] относятся: цена, условия оплаты, место оказания [работ], задание заказчика, срок выполнения работ. Во всех случаях доказать фактически выполненные услуги можно при условии, что есть задание от заказчика. В судебной практике применяются механизмы нотариального удостоверения электронных писем и прочих фактов, явствующих о намерении получить услугу», — пояснил он.

Также важно, по словам Гавришева, чтобы при электронном удостоверении собственником почтового и/или интернет-ресурса был установлен именно тот, кто получал услугу.

«С точки зрения российского законодательства, а также исходя из судебной практики по спорам между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деловая переписка посредством электронной почты или мобильных мессенджеров может быть доказательством в суде при соблюдении ряда нюансов». Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев

В частности, необходимо иметь скриншоты с перепиской и заверить их у нотариуса. Наиболее весомыми доказательствами будут электронные письма, направленные с официальной почты компании.

«Однако судебная практика все равно довольно спорная, и, как правило, подобные договоренности заключаются в устном виде, а имеющиеся переписки по своему содержанию не всегда удается "преобразовать" в письменную форму договоренностей и сделать их доказательствами в суде», — отметил Гавришев.

Адвокат напомнил, что «любые соглашения должны быть закреплены в договоре, заключенном в письменном виде с соблюдением всех существенных условий».

О Фонде поддержки социальных проектов

ФПСП, по информации на его сайте, был учрежден 29 августа 2017 года с целью развития среды социальных проектов и социального предпринимательства в России.

Деятельность фонда направлена на увеличение количества социальных проектов и социального эффекта от их деятельности; развитие культуры социального предпринимательства; инфраструктурное развитие среды социальных проектов и масштабирование лучших практик; обеспечение социальных предпринимателей бизнес-навыками; содействие в привлечении финансирования для реализации социальных проектов.

В настоящее время на сайте фонда есть информация о шести акселерационных программах, информацию о седьмой программе можно найти в веб-архиве по ссылке.

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