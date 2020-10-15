Петербургские компании торговли и общепита обязали провести вакцинацию 75% сотрудников

Правительство Санкт-Петербурга обязало компании в сфере общепита и торговли провести вакцинацию не менее 75% своих сотрудников от гриппа и ОРВИ. Также нужно будет отчитаться о проделанной работе в период с 21 октября по 7 декабря. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Отмечается, что официальное уведомление о вакцинации подписано первым замглавы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города (КППИТ) Александром Ситовым. В пресс-службе ведомства существование документа не опровергают. Также представитель КППИТ пояснил, что сбор информации о вакцинации осуществляется в соответствии с комплексным планом губернатора по профилактике гриппа, ОРВИ и Covid-19.

«Необходимым является достижение охвата вакцинацией не менее 75% сотрудников», — говорится в документе.

О штрафных санкциях в случае нарушения сроков подачи отчетности или отказа сотрудников от вакцинации будет известно позже.

Вакцинация от сезонных ОРВИ, гриппа и COVID-19 в России является добровольной. В конце мая стало известно, что в проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) внесли норму о штрафах за отказ от обязательных прививок. Тогда замминистра юстиции Денис Новак пояснил, что норма распространяется только на лиц из профессиональных групп риска. В итоговой версии нового КоАП от неё отказались.

По данным издания, в Петербурге за месяц прививки против гриппа получили более 1,3 млн жителей. Это примерно треть от запланированного на 2020 года охвата прививочной кампании, который составляет 3,24 млн человек. Вакцинация против гриппа детей и беременных женщин началась 31 августа 2020 года, взрослых — 2 сентября 2020 года.

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