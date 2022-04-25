«Аэрофлот» сообщил о падении пассажиропотока на 20%

Пассажиропоток «Аэрофлота» заметно упал после начала военной операции на Украине и закрытия аэропортов в южных городах России. За месяц авиакомпания перевезла 2,2 млн человек – общий объем перевозок сократился на 20%.

Информация об объеме пассажиропотока «Аэрофлота» содержится в отчете об операционных результатах компании за март текущего года.

В марте 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года «Аэрофлот» перевез на 20% меньше пассажиров – 2,2 млн человек. На каждом рейсе в среднем было занято 8 кресел из 10. У лоукостера «Победа», которая входит в «Аэрофлот», занятость оказалась выше – 92,2%.

Падение внутреннего пассажиропотока «Аэрофлота» за отчетный период составило 15,7%, на международных направлениях – 50%.

Сокращение объема перевозок ведущей авиакомпанией России может быть связано с закрытием аэропортов в южных городах России из-за военной операции на Украине, а также отменой многих зарубежных направлений вследствие западных санкций.

Входящая в «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» в конце марта начала продавать билеты на полеты из Сочи в Израиль, Турцию, Египет, Узбекистан, Казахстан и Армению. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 российского производства.

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