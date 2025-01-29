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В Москве начали закрываться магазины сети «Светофор»

Новости
Новости
Михаил Зеленин
Михаил Зеленин

Редактор новостного блока

Михаил Зеленин

В Москве могут остановить работу половина магазинов «Светофор». По четырем искам Роспотребнадзора, поданным к сети дискаунтеров, уже вынесены решения о временной приостановке деятельности на период от 60 до 90 суток, пишут «Ведомости».

В Москве начали закрываться магазины сети «Светофор»
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Разбирательство связано с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Ответчиками по искам выступили ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», которые управляют магазинами «Светофор» в Москве и Московской области.

Например, в торговой точке в районе Новокосино инспекторы Роспотребнадзора обнаружили в торговых залах тараканов, мух и пищевую моль, а в загрузочной зоне магазина нашли мусор и грязь. Нарушения также касались условий хранения товаров: пищевые и непищевые изделия находились на одних стеллажах, что противоречит санитарным нормам, а на холодильных установках отсутствовали термометры. В ходе проверки другого магазина ведомство изъяло из продажи около 165 кг некачественной продукции и товары с истекшим сроком годности.

По данным «Яндекс Карт» на 28 января, уже временно не работают шесть из полутора десятков магазинов «Светофор» в Москве, по данным «2ГИС» — девять из 24 магазинов. На официальном сайте сети числится 38 магазинов в Москве и Подмосковье.

В январе сообщалось о закрытиях магазинов сети и в других регионах. В частности, надзорные органы города Нурлат в Татарстане выявили ряд нарушений в магазине «Светофор», включая наличие следов жизнедеятельности и трупы грызунов. Суд принял решение остановить работу магазина на 90 суток. Грызуны также стали причиной закрытия дискаунтера в городе Сарапул в Удмуртии.

По данным Infoline, за первые девять месяцев 2024 года совокупная выручка сетей «Светофор» и «Маяк», которые входят в одну группу, снизилась на 2,2% в годовом выражении, до 286,3 млрд рублей. Количество торговых точек двух сетей за период с 1 января по 30 июня 2024 года года уменьшилось на 243, до 2757 магазинов.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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