Первый беспилотный трамвай могут запустить в Москве уже в этом году

Первый беспилотный трамвай могут запустить в Москве уже в 2024 году, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. А компания РЖД утвердила дизайн поезда для высокоскоростной магистрали Москва-Петербург.
Беспилотный трамвай сейчас проходит тестирование без водителя в депо. По словам Ликсутова, он может распознавать животных, автомобили и людей.
В планах профильного столичного департамента — запустить к 2030 году проект по переводу всех трамваев, электробусов и поездов метро на беспилотное управление.
Помимо инноваций в московской транспортной системе ожидается пополнение в парке междугороднего сообщения. Так, компания РЖД утвердила дизайн поезда для высокоскоростных магистралей.
По словам главы компании Олега Белозерова, новый поезд будет состоять из восьми вагонов, его максимальная скорость — 400 км/ч.
Головным исполнителем по проекту производства поездов для ВСМ станет группа «Синара» на площадке «Уральских локомотивов» в кооперации с «Трансмашхолдингом», пишет ТАСС.
Как сообщили агентству на предприятии, сегодня уже завершена подготовка к началу строительства двух производственных корпусов для выпуска поездов. Приступить к сборке самого состава планируется в 2026 году.
В РЖД также рассказали о строительстве путевой инфраструктуры для таких поездов. В рамках этого проекта возведут шесть мостов, четыре путепровода, а также железнодорожную эстакаду.
Запустить высокоскоростную магистраль обещают в 2028 году. Минимальное время поездки от Москвы до Петербурга будет составлять 2 часа 15 минут.
Сейчас из столицы в Петербург курсируют скоростные поезда «Сапсан» производства немецкого концерна Siemens. Компания в 2022 году объявила об уходе с российского рынка.
Фото на обложке: Tasha Ro /
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