Mattel сделала куклу «Барби» трансгендером

Американская Mattel, владеющая правами на куклу «Барби», сделала ее трансгендером. Лимитированную специальную коллекцию, в которую вошла игрушка, посвятили выдающимся женщинам.

О выпуске куклы-трансгендера «Барби» пишет The Washington Post.

В создании игрушки принимала участие выступающая за права сексуальных меньшинств трансгендерная актриса Лаверна Кокс. По ее образу и создана кукла. Как выглядит новая «Барби» Кокс показала в видеоролике на Youtube.

Актриса выразила надежду, что «Барби»-трансгендер поможет «стигматизированным» детям почувствовать надежду и понять, что впереди их ждет много возможностей.

Новая кукла «Барби» вошла в специальную лимитированную коллекцию, которую Mattel посвятила выдающимся женщинам. Одна игрушка стоит $40 – часть выручки от продажи будет пожертвована благотворителям, которые защищают права трансгендеров.

Несколько недель назад Mattel представила новую «Барби» со слуховым аппаратом, а еще раньше – в 2019 году – сделала куклу с протезом вместо левой ноги и в инвалидном кресле.

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