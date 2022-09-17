С октября 2022 года россияне смогут ограничивать банковские онлайн-операции

С 1 октября россияне смогут запрещать или ограничивать банковские онлайн-операции. Дополнительный способ защиты от мошенничества разработали в Банке России.

Клиенты смогут указывать максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенное время. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Граждане смогут установить запрет, например, на переводы, онлайн-кредитования, или на все онлайн-операции. Этот механизм не позволит мошенникам оформить кредит или украсть деньги клиента, даже если им удалось получить доступ к его онлайн-банкингу.

Для того, чтобы воспользоваться новым инструментом, нужно будет написать заявление в тот банк, где клиент обслуживается. Отменить запрет или ограничение параметров онлайн-операций можно будет в любое время.

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