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Фонд Target Global и другие инвестировали €5 млн no-code-платформу Transactionlink

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Берлинская no-code-платформа Transactionlink привлекла €5 млн от Target Global, White Star Capital. Посевной раунд инвестиций завершился 11 октября. Это следует из данных Crunchbase, обратил внимание корреспондент RB.RU.

Фонд Target Global и другие инвестировали €5 млн no-code-платформу Transactionlink

Transactionlink основал в 2020 году Матеуш Пневски. Сначала платформа представляла собой платежную систему (PSP), сейчас это конструктор для адаптации и автоматизации работы бизнеса с клиентами.

Компания работает с платежными провайдерами, финтех-компаниями и цифровыми платформами, чтобы автоматизировать их процессы, сэкономить время и «вывести их на траекторию быстрого роста».

Привлеченные средства Transactionlink направит на дальнейшее развитие функции KYB («Знай свой бизнес») и расширит офисы в Берлине и Лондоне.

Фото на обложке: Transactionlink

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