Центробанк подготовил два сценария трансграничных расчетов с цифровым рублем

Банк России намерен заняться разработкой модели трансграничных переводов с цифровым рублем в первом квартале 2023 года, следует из презентации ЦБ, данные которой приводит «Коммерсантъ».

Центробанк предлагает два сценария трансграничного взаимодействия. Согласно первому, государства будут заключать отдельные двусторонние договоры об интеграции их платформ цифровых валют между собой. Предполагается, что площадки будут обеспечивать конвертацию и передачу форматов между странами по заранее согласованным стандартам.

Во втором сценарии речь идет о подключении к единой интеграционной платформе, через которую можно будет осуществлять платежи между платформами цифровых валют разных стран.

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, первую модель будет проще реализовать, однако она менее перспективна. Второй сценарий представляется более «продвинутым», считает Прохоров, поскольку предполагает создание централизованной надстрановой платежной системы.

В конце 2022 года стало известно, что ЦБ совместно с рядом крупных банков тестирует технологию операций с цифровым рублем. В Банке России полагают, что новая форма валюты позволит кредитным организациям создавать новые финансовые продукты.

Как полагают некоторые участники рынка, трансграничные операции с цифровым рублем едва ли будут возможны в ближайшем будущем. Проблема состоит не только в решении технических вопросов, на реализацию идеи может повлиять политическая ситуация.

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