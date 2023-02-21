Компании из Китая, Индии и Белоруссии стали лидерами по росту транзитных полетов через Россию

Компании из Китая, Индии и Белоруссии вошли в список лидеров по росту транзитных полетов через воздушное пространство России. Общий объем таких рейсов с января вырос на 8%, азиатские компании пользуются полетами через РФ как кратчайшим маршрутом для авиаперевозок.
В Росавиации сообщили о росте объема авиаперевозок через воздушное пространство РФ со стороны иностранных компаний на 8% с января текущего года.
Основной рост транзитных перевозок пришелся на компании из Китая, Индии и Белоруссии. Активнее всего российское воздушное пространство используют китайские компании, совершая 60 рейсов в день, индийская Air India с 20 рейсами в день и белорусская «Белавиа» с 16 рейсами ежедневно.
Росавиация ограничила транзитные перелеты через воздушное пространство РФ для авиаперевозчиков 36 стран в ответ на санкции, которые предусматривают запрет для российских компаний на гражданские авиаперевозки через европейские государства.
В Росавиации отметили, что ожидают летом роста ежедневных транзитных рейсов компаний из Азии и Юго-Восточного региона через воздушное пространство РФ.
Фото на обложке: Patrick Foto /
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