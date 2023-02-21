Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Компании из Китая, Индии и Белоруссии стали лидерами по росту транзитных полетов через Россию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компании из Китая, Индии и Белоруссии вошли в список лидеров по росту транзитных полетов через воздушное пространство России. Общий объем таких рейсов с января вырос на 8%, азиатские компании пользуются полетами через РФ как кратчайшим маршрутом для авиаперевозок.

Компании из Китая, Индии и Белоруссии стали лидерами по росту транзитных полетов через Россию

В Росавиации сообщили о росте объема авиаперевозок через воздушное пространство РФ со стороны иностранных компаний на 8% с января текущего года.

Основной рост транзитных перевозок пришелся на компании из Китая, Индии и Белоруссии. Активнее всего российское воздушное пространство используют китайские компании, совершая 60 рейсов в день, индийская Air India с 20 рейсами в день и белорусская «Белавиа» с 16 рейсами ежедневно. 

Росавиация ограничила транзитные перелеты через воздушное пространство РФ для авиаперевозчиков 36 стран в ответ на санкции, которые предусматривают запрет для российских компаний на гражданские авиаперевозки через европейские государства.

В Росавиации отметили, что ожидают летом роста ежедневных транзитных рейсов компаний из Азии и Юго-Восточного региона через воздушное пространство РФ.

Фото на обложке: Patrick Foto / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Только 7% ранних бронирований перелетов на лето пришлось на зарубежье
  2. 2 Понравится даже Грете Тунберг. Как шведский стартап разрабатывает электросамолет
  3. 3 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
  4. 4 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
  5. 5 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
Итоги StartupDrive
5 проектов стали партнерами сети АЗС «Газпром нефть»
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

24 февраля 2023

MENA accelerator

26 февраля 2023

VK Стажировка

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

28 февраля 2023

Clean Code Cup 2023

01 марта 2023

Акселератор по развитию российского автопрома от АВТОВАЗ и АСИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ