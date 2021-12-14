В Москве повысят стоимость платной парковки и проезда на общественном транспорте

В Москве перед Новым годом повысят стоимость платной парковки. Изменения затронут 53, или 14% улиц столицы. Также сразу после наступления нового года повысится стоимость проезда на общественном транспорте.

Об изменении стоимости платной парковки говорится в сообщении, опубликованном на транспортном портале Москвы.

Повышение цен коснется в основном парковок на улицах, расположенных в пределах Третьего транспортного кольца – всего в программе повышения 53 улицы, или 14% от их общего количества в столице. Днем стоимость одного часа парковки вырастет до 450 рублей, час парковки в период с 21:00 до 08:00 будет стоить 200 рублей.

Полный список улиц, парковка на которых станет дороже, опубликован на транспортном портале Москвы. Там же указаны улицы – всего их 29 – на которых тариф на платную парковку будет снижен.

С 2 января в Москве повысят стоимость проезда на общественном транспорте. Об это сообщили в департаменте транспорта столицы.

на 4 рубля повысится стоимость разового проезда по карте «Тройка» в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД в зоне «Центральная»;

повысится стоимость разового проезда по карте в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД в зоне «Центральная»; на 1 рубль подорожает проезд по билету «Единый» – до 61 рубля за одну поездку и 122 рублей за две поездки;

подорожает проезд по билету – до 61 рубля за одну поездку и 122 рублей за две поездки; повысится стоимость абонементов на 30 и 90 дней – стоимость одной поездки вырастет примерно на 1 рубль.

В департаменте департаменте также рассказали, что в 2022 году начнут продаваться билеты ТАТ для наземного транспорта на 90 и 365 дней.

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