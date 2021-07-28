Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Пользователи смогут обучить нейронную сеть распознавать отходы на переработку через приложение

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Проект по трекингу коммунальных отходов и мотивации жителей за раздельный сбор TrashBack добавил в свое приложение функцию, которая позволит пользователям обучать нейронную сеть определять картонную упаковку из-под сока или молока (упаковка Tetra Pack и аналоги), сообщается в пресс-релизе компании.

Пользователи смогут обучить нейронную сеть распознавать отходы на переработку через приложение

Для участия в тренировке пользователям нужно сфотографировать использованную упаковку, отметить ее расположение на фотографии с помощью мобильного приложения и впоследствии сдать ее на переработку. За участие будут начисляться бонусные баллы, «Экойны», которые можно потратить в магазинах сети «ВкусВилл».

Интерфейс приложения. Фото: пресс-служба TrashBack

«Включение картонной упаковки из-под сока и молока позволит TrashBack расширить портфель принимаемых на переработку ценных фракций в наших устройствах, — отметил генеральный директор TrashBack Алексей Маслов. — При этом нам и нашим пользователям еще предстоит разметка изображений с отходами картонной упаковки из-под сока и молока, чтобы нейронная сеть приложения могла точнее определять какой отход она видит».

TrashBack станет пилотным приложением, работающим по принципу «цифрового депозита», которое принимает отходы упаковки Tetra Pak и аналогов в России.

Производители упаковок уже поддержали новую идею:

Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub. Присоединяйся!

«Компания Tetra Pak приветствует создание и тестирование новых решений в сфере раздельного сбора отходов в России», —  заявила директор по устойчивому развитию Tetra Pak Ольга Иванова. — Эта технология только начинает свое развитие во всем мире, но уже показывает свою эффективность по развитию переработки ВМР в странах, где ее внедрили».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Несколько штатов в США запретили продажу новых игровых ПК от Alienware из-за мощности
  2. 2 Персональная косметика на основе ДНК: как развивается российский стартап BeautyTech
  3. 3 Xiaomi займется разработкой технологии беспилотного вождения
  4. 4 «Зеленые» и трендовые: Почти треть российских компаний внедряет экологичный подход
  5. 5 Акционером первого российского «единорога» OCSiAl стал японский производитель кондиционеров Daikin
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

28 июля 2021

Конкурс Техновызов

28 июля 2021

Технологический конкурс для промышленных компаний

30 июля 2021

Гранты для реализации комплексных инновационных проектов

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма