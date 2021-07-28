Пользователи смогут обучить нейронную сеть распознавать отходы на переработку через приложение

Проект по трекингу коммунальных отходов и мотивации жителей за раздельный сбор TrashBack добавил в свое приложение функцию, которая позволит пользователям обучать нейронную сеть определять картонную упаковку из-под сока или молока (упаковка Tetra Pack и аналоги), сообщается в пресс-релизе компании.

Для участия в тренировке пользователям нужно сфотографировать использованную упаковку, отметить ее расположение на фотографии с помощью мобильного приложения и впоследствии сдать ее на переработку. За участие будут начисляться бонусные баллы, «Экойны», которые можно потратить в магазинах сети «ВкусВилл».

Интерфейс приложения. Фото: пресс-служба TrashBack

«Включение картонной упаковки из-под сока и молока позволит TrashBack расширить портфель принимаемых на переработку ценных фракций в наших устройствах, — отметил генеральный директор TrashBack Алексей Маслов. — При этом нам и нашим пользователям еще предстоит разметка изображений с отходами картонной упаковки из-под сока и молока, чтобы нейронная сеть приложения могла точнее определять какой отход она видит».

TrashBack станет пилотным приложением, работающим по принципу «цифрового депозита», которое принимает отходы упаковки Tetra Pak и аналогов в России.

Производители упаковок уже поддержали новую идею:

«Компания Tetra Pak приветствует создание и тестирование новых решений в сфере раздельного сбора отходов в России», — заявила директор по устойчивому развитию Tetra Pak Ольга Иванова. — Эта технология только начинает свое развитие во всем мире, но уже показывает свою эффективность по развитию переработки ВМР в странах, где ее внедрили».

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Фото на обложке: Unsplash