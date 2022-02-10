«Траст» выставил на торги за 1,4 млрд рублей права требования к австрийскому бенефициару «Техносерв консалтинг»

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги права требования к австрийской инвестиционной компании Ditras Бранислава Вуйовича, известного в России как совладелец «Техносерв консалтинга», выделенного при разделе активов группы «Техносерв» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Торги состоятся на площадке «Российского аукционного дома» (РАД) 2 марта. Начальная цена лота — 1,4 млрд рублей. Права требования составляют 21% от номинальной задолженности.

По состоянию на февраль долг Ditras перед банком составляет 75,8 млн евро, или около 6,6 млрд рублей. Кредиты компании выдавал банк АВБ, присоединенный к «Трасту», на покупку New Frontier Investment (NFI).

Теперь права требования обеспечены 90%-ной долей в NFI. РАД называет ее одной из ведущих IT-компаний Центральной и Восточной Европы. Доли в ней принадлежат Ditras, а также Браниславу и Милене Вуйовичам и семье Попович. В свою очередь сама компания — бенефициар находящегося в процессе банкротства «Техносерв консалтинг» и его преемника — «ТСК Центр Экспертизы».

NFI также владеет 38,75% долей в венгерской XAPT, специализирующейся на разработках на платформе Microsoft Dynamics ERP для автомобильной сферы. Также ей косвенно принадлежат 66% в сербской SAGA, занимающейся внутрикорпоративными информационными системами.

За Ditras по долгам на 50 млн евро поручался ООО «Техносерв консалтинг». По состоянию на июль 2019 года, компания не обслуживала долги, сообщал портал Cnews.

Бранислав Вуйович прежде входил в совет директоров «Техносерв АС», операционной группы «Техносерв», сообщал «Коммерсантъ». Непосредственно «Техносерв консалтинг» не входит в группу «Техносерв» с момента ее раздела между братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. По данным Cnews, ее конечным бенефициаром может оставаться Алексей Ананьев.

Выручка «Техносерв консалтинг» в 2018 году составляла 2,4 млрд рублей, чистая прибыль 174 млн рублей. Выручка «Техносерв АС» в 2020 году составила 26,1 млрд рублей, а чистый убыток — 4,3 млрд рублей. Компания находится в залоге ВТБ.

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