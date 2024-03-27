С начала 2024 года россияне увеличили траты на самообразование

Почти четверть россиян испытывают неудовлетворенность от повседневной работы. Каждый шестой планирует уволиться в ближайшее время. Самыми привлекательными для смены вектора профдеятельности у граждан стали финансы, логистика и тяжелая промышленность. Об этом говорится в исследовании «Дома полимеров» Сибура и «Зараплаты.ру», с результатами ознакомился RB.RU.
Каждый третить житель РФ (32%) готов потратить на самообразование и развитие в профессии мечты от 10 до 30 тыс. рублей, а каждый пятый (21%) — от 5 до 10 тыс. рублей.
43% респондентов увеличили траты на саморазвитие уже сейчас. У 25% опрошенных расходы выросли на 10-20%, а у каждого десятого— на 20-30%.
56% начали знакомиться с особенностями отрасли компании мечты уже сейчас, а 10% из их числа отмечают, что первым делом посещают тематические мероприятия.
Наиболее привычным форматом для получения новых знаний, помимо классических курсов профессиональной переподготовки, респонденты считают открытые лекции — 41%, мастер-классы — 39% и тематические экспозиции — 18%.
В опросе участвовали 1,7 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в марте 2024 года.
Фото на обложке: Unsplash
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