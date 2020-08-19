Эксперты назвали самые безопасные для отдыха регионы России
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» изучил, в каких регионах России наиболее благоприятная обстановка для отдыха. Rusbase ознакомился с результатами исследования.
Как отмечают аналитики, при планировании путешествия по России стоит учитывать готовность региона к выходу из самоизоляции — например, с помощью карты на портале стопкоронавирус.рф. Готовность к снятию ограничений зависит от коэффициента распространения инфекции, количества свободных больничных коек и масштаба тестирования на коронавирус.
Наиболее благоприятными для отдыха эксперты называют регионы, которые находятся на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Распространение заболевания в них находится под контролем, а ограничений меньше по сравнению с другими регионами.
В число регионов с максимальной готовностью к выходу из самоизоляции вошли Москва и Московская область, а также Краснодарский край.
На третьем этапе снятия ограничений находятся и другие регионы:
- Калужская область;
- Владимирская область;
- Смоленская область;
- Рязанская область;
- Липецкая область;
- Тамбовская область;
- Пензенская область;
- республика Марий Эл;
- Волгоградская область;
- республика Адыгея;
- республика Крым;
- Карачаево-Черкесская республика;
- Кабардино-Балкарская республика;
- республика Ингушетия;
- Чеченская республика;
- Забайкальский край;
- Сахалинская область;
- Чукотский автономный округ.
По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», в июне–июле самыми востребованными авианаправлениями стали рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Геленджик и Махачкалу. Также в десятку входит направление Санкт-Петербург – Симферополь.
По всем популярным авианаправлениям для путешествий в июне–июле 2020 года аналитики «Туту.ру» зафиксировали снижение среднего чека. Снижение цен по трем самым популярным маршрутам составило от 16% до 21%: это рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу.
Фото: eWilding / Shutterstock
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