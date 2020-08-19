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Эксперты назвали самые безопасные для отдыха регионы России

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» изучил, в каких регионах России наиболее благоприятная обстановка для отдыха. Rusbase ознакомился с результатами исследования. 

Эксперты назвали самые безопасные для отдыха регионы России

Как отмечают аналитики, при планировании путешествия по России стоит учитывать готовность региона к выходу из самоизоляции — например, с помощью карты на портале  стопкоронавирус.рф. Готовность к снятию ограничений зависит от коэффициента распространения инфекции, количества свободных больничных коек и масштаба тестирования на коронавирус. 

Наиболее благоприятными для отдыха эксперты называют регионы, которые находятся на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Распространение заболевания в них находится под контролем, а ограничений меньше по сравнению с другими регионами. 

В число регионов с максимальной готовностью к выходу из самоизоляции вошли Москва и Московская область, а также Краснодарский край. 

На третьем этапе снятия ограничений находятся и другие регионы: 

  • Калужская область;
  • Владимирская область;
  • Смоленская область;
  • Рязанская область;
  • Липецкая область;
  • Тамбовская область;
  • Пензенская область;
  • республика Марий Эл;
  • Волгоградская область;
  • республика Адыгея;
  • республика Крым;
  • Карачаево-Черкесская республика;
  • Кабардино-Балкарская республика;
  • республика Ингушетия;
  • Чеченская республика;
  • Забайкальский край;
  • Сахалинская область;
  • Чукотский автономный округ. 

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», в июне–июле самыми востребованными авианаправлениями стали рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Геленджик и Махачкалу. Также в десятку входит направление Санкт-Петербург – Симферополь. 

По всем популярным авианаправлениям для путешествий в июне–июле 2020 года аналитики «Туту.ру» зафиксировали снижение среднего чека. Снижение цен по трем самым популярным маршрутам составило от 16% до 21%: это рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу.

Фото: eWilding / Shutterstock

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