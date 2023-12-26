Эксперты выяснили, кто чаще всего останавливается в отелях «пять звезд» в командировках

В России в 2023 году спрос бизнес-туристов на отели увеличился на 19%. В IV эксперты зафиксировали скачок спроса — объем бронирований превысил показатели прошлого года на треть. Об этом свидетельствует исследование компании «Аэроклуб», с которым ознакомился RB.RU.

По данным исследования, бизнес-путешественники не только стали чаще останавливаться в отелях, спрос бизнеса на пятизвездочные предложения по размещению увеличился на четверть (23%) год к году.

Самые популярные направления для деловых поездок в 2023

Города с самой востребованной отельной инфраструктурой — традиционно Москва и Петербург. Бизнес-туристы останавливались в столичных отелях на 68% чаще, чем годом ранее.

Спрос на отели Петербурга вырос на 10%. В топ-10 попали Красноярск (на 8% чаще), Нижний Новгород (+50% к 2022), Владивосток (+33% год к году), Екатеринбург (+10% к 2022), Новосибирск (+21% год к году).

Цены

Самая высокая средняя стоимость за ночь зафиксирована в Сочи, она составила 7,4 рублей за номер (+15% год к году). За южным городом следует Петербург со средней стоимостью размещения в 6,7 тыс. рублей (+12% к 2022 году) за ночь. Ему немного уступает Владивосток, средняя стоимость номера составила 6,6 тыс. рублей (+22% год к году).

В целом средняя цена за номер выросла на 10% за год и составила 5 тыс. рублей за ночь.

Самое дорогостоящее бронирование обошлось в 825 тыс. рублей за ночь. Такой номер был арендован в Казани.

Как путешествовали российские бизнес-туристы в 2023 году

В среднем россияне останавливались в рабочих поездках на две ночи (так же, как и в прошлом году). Около половины (40% бизнес-туристов) останавливались в четырехзвездочных отелях. Треть ночей была забронирована в отелях категории «три звезды».

В пятизвездочных отелях останавливались лишь 9% путешественников. Однако по сравнению с прошлым годом это рост на 23%.

Скачок в IV квартале

В 2023 году 20% деловых путешественников размещались в объектах без категории, в частности, в квартирах и апартаментах. Рост составил 40% за год, при этом скачок пришелся на IV (спрос вырос вдвое).

Средняя стоимость номера в пятизвездочном отеле составила в 2023 году 8,3 тыс. рублей за ночь (+17% к 2022). Четырехзвездочные отели подорожали на 10% и в среднем стоили 5.7 тыс. рублей за ночь. За ночь в отеле категории «три звезды» представители бизнеса в среднем платили 4,1 тыс. рублей, что на 9% дороже, чем годом ранее. Объекты размещения без категории, к которым в том числе относятся квартиры и апартаменты, в среднем обходились деловым путешественникам в 3,4 тыс. рублей за ночь (+5% к 2022)

Кто чаще всего ездил в командировки

Представители ритейла останавливались в отелях во время рабочих поездок на 34% чаще, чем в 2022 году. Представители добывающей и обрабатывающей промышленности совершали рабочие поездки с бронью отелей на 27% чаще, IT и телеком — на 53%.

При этом четверть бронирований сотрудников IT- и телеком-компаний пришлась на номера в пятизвездочных отелях. Но чаще всего айтишники выбирали отели «четыре звезды».

Представители ритейла чаще проживали в четырех- и трех- звездочных отелях, на них пришлось 37% и 36% ночей.

Представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики в 38% случаев останавливались в отелях категории «четыре звезды» и в 26% случаев – в объектах размещения без категории.

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