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На Travel Marketing 2022 расскажут, как продавать туры в новых реалиях

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 24 мая по 8 июня 2022 года пройдет онлайн-марафон Travel Marketing 2022, в рамках которого спикеры проведут лекции и мастер-классы на самые актуальные темы по продвижению туристических услуг в новых реалиях.  

На Travel Marketing 2022 расскажут, как продавать туры в новых реалиях
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Марафон будет проходить в течение двух недель. Программа поделена на три тематических блока, каждому из которых отведут два дня: вторник и среду. В первый день будут лекции, во второй — более углубленное изучение в формате семинаров и мастер-классов.

Спикеры расскажут, как:

  • оформлять, развивать и продвигать турфирму во «ВКонтакте»;
  • переехать из запрещенных соцсетей во «ВКонтакте» и начать получать клиентов;
  • развиваться в новых соцсетях, таких как Tenchat;
  • правильно оформить и вести канал в Telegram для продаж;
  • грамотно продвигать свой сайт;
  • самостоятельно настроить таргетированную или контекстную рекламу;
  • найти новые каналы продаж для туристических услуг.

Участие в марафоне будет интересно владельцам, руководителям, маркетологам, SMM-специалистам туристических фирм, отелей, гостевых домов, хостелов, тревел-сервисов и туристических стартапов, туристско-информационным центрам и музеям, а также организаторам путешествий, гидам и экскурсоводам. Участники приобретут практические навыки по продвижению сайтов, мессенджеров и социальных сетей.

Ознакомиться со спикерами и программой Travel Marketing 2022, а также пройти регистрацию можно на сайте.

Фото на обложке: VGstockstudio / Shutterstock

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