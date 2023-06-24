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В Ozon Travel назвали самые популярные направления у россиян для летнего отдыха

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На Ozon Travel 8 из 10 бронирований на лето 2023 года пришлись на внутренний туризм. При этом авиа- и жд- билеты оказались почти равнозначны по уровню продаж. Бронирование отелей на платформе выросли в два раза. Об этом говорится в исследовании Ozon Travel для RB.RU.

В Ozon Travel назвали самые популярные направления у россиян для летнего отдыха

В пятерке самых популярных направлений — Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды. Помимо столиц, активнее всего покупали билеты путешественники из Екатеринбурга, Уфы, Самары, Казани и Новосибирска.  

Самыми популярными летними зарубежными направлениями стали Армения, Турция, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. При этом для корпоративных клиентов выглядит иначе: Турция, Китай, Казахстан, Узбекистан и Беларусь. 

Средняя цена авиабилетов составила 15 тыс. рублей, а средняя цена авиабилетов, купленных корпоративными клиентами, — 21 тыс. рублей.

Фото на обложке: Jo Panuwat D / Shutterstock

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