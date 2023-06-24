На Ozon Travel 8 из 10 бронирований на лето 2023 года пришлись на внутренний туризм. При этом авиа- и жд- билеты оказались почти равнозначны по уровню продаж. Бронирование отелей на платформе выросли в два раза. Об этом говорится в исследовании Ozon Travel для RB.RU.

В Ozon Travel назвали самые популярные направления у россиян для летнего отдыха