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Конференция для турбизнеса пройдет 16-17 февраля

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 16 по 17 февраля 2022 года состоится онлайн-конференция «Турпродукт 2022», посвященная формированию нестандартных турпродуктов, иммерсионным технологиям в туризме, масштабированию, автоматизации и продвижению туристического бизнеса. Участие бесплатное.

Конференция для турбизнеса пройдет 16-17 февраля

На «Турпродукт 2022» спикеры поделятся примерами развития бизнеса на групповых путешествиях с известными наставниками, расскажут о формировании нестандартных турпродуктов в отдаленные регионы России, поделятся собственным опытом масштабирования туристического бизнеса, а также раскроют секреты иммерсивных технологий для формирования турпродукта будущего.

Среди спикеров: 

  • Юлия Григорьева, исполнительный директор RussiaDiscovery;
  • Светлана Емец, директор по развитию партнерских отношений YouTravel.me;
  • Анастасия Умовская, совладелец «Ключи Ключи»; 
  • Илья Желтяков, директор клуба «Лес и ветер»;
  • Ирина Шуркина, сооснователь Invisible Moscow;
  • Юлия Бурик, совладелица и коммерческий директор My name is Travel и I love Asia;
  • Артур Привин, директор по росту в Madison Consult;
  • Аркадий Рутман, генеральный директор Atom-S;
  • Анна Гладун, руководитель правового центра «Гладун Консалтинг»;
  • Анна Статва, эксперт по туризму, travel-коуч.

Участие в конференции будет интересно организаторам путешествий, гидам и экскурсоводам, а также владельцам, руководителям и маркетологам туроператорских и турагентских компаний, представителям отелей, гостевых домов, хостелов, тревел-сервисов и туристических стартапов, туристско-информационных центров и объектов показа. 

Организатор — проект Travel Marketing. Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: qoppi / Shutterstock

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