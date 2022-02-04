Конференция для турбизнеса пройдет 16-17 февраля

С 16 по 17 февраля 2022 года состоится онлайн-конференция «Турпродукт 2022», посвященная формированию нестандартных турпродуктов, иммерсионным технологиям в туризме, масштабированию, автоматизации и продвижению туристического бизнеса. Участие бесплатное.

На «Турпродукт 2022» спикеры поделятся примерами развития бизнеса на групповых путешествиях с известными наставниками, расскажут о формировании нестандартных турпродуктов в отдаленные регионы России, поделятся собственным опытом масштабирования туристического бизнеса, а также раскроют секреты иммерсивных технологий для формирования турпродукта будущего.

Среди спикеров:

Юлия Григорьева, исполнительный директор RussiaDiscovery;

Светлана Емец, директор по развитию партнерских отношений YouTravel.me;

Анастасия Умовская, совладелец «Ключи Ключи»;

Илья Желтяков, директор клуба «Лес и ветер»;

Ирина Шуркина, сооснователь Invisible Moscow;

Юлия Бурик, совладелица и коммерческий директор My name is Travel и I love Asia;

Артур Привин, директор по росту в Madison Consult;

Аркадий Рутман, генеральный директор Atom-S;

Анна Гладун, руководитель правового центра «Гладун Консалтинг»;

Анна Статва, эксперт по туризму, travel-коуч.

Участие в конференции будет интересно организаторам путешествий, гидам и экскурсоводам, а также владельцам, руководителям и маркетологам туроператорских и турагентских компаний, представителям отелей, гостевых домов, хостелов, тревел-сервисов и туристических стартапов, туристско-информационных центров и объектов показа.

Организатор — проект Travel Marketing. Подробная информация и регистрация — на сайте.