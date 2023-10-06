Куда россияне поедут на Новый год: самые популярные зарубежные направления на праздники

Сервис бронирования туров и отелей назвали самые популярные у россиян зарубежные направления для отдыха на новогодние праздники. В топ вошли Белоруссия, Таиланд, ОАЭ, Абхазия, Италия. В этом году новогоднее путешествие обойдется значительно дороже – по сравнению с прошлым годом рост цен на бронирование достигает 95%.

Белоруссия, Таиланд, ОАЭ, Абхазия, Турция и Италия стали самыми популярными у россиян зарубежными направлениями для отдыха в новогодние праздники. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные сервисов бронирования туров и отелей.

В «Яндекс.Путешествиях» лидерами по популярности стали Белоруссия, ОАЭ, Таиланд, Абхазия и Турция. В период новогодних праздников прошлого года места Турции и ОАЭ в топе занимали Узбекистан и Италия.

Абсолютным лидером по бронированиям в «МТС Travel» стала Белоруссия, доля которой в бронированиях по России и странам СНГ составила 7%. Также клиенты сервиса предпочли забронировать отдых в Абхазии и Узбекистане, на направлении дальнего зарубежья – в Турции и ОАЭ.

В сервисе «Островок» лидером по бронированиям также стала Белоруссия. На втором месте расположился Таиланд с ростом количества бронирований год к году на 56%. В топ на «Островке» также вошли Турция, ОАЭ и Италия.

Проживание в отеле за рубежом в новогодние праздники в этом году значительно выросло в цене – в среднем на 51%. В Белоруссии одна ночь в отеле в среднем обойдется в 7,7 тыс. рублей, Таиланде – 8,4 тыс. рублей, ОАЭ – 31,1 тыс. рублей, Италии – 11,1 тыс. рублей.

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