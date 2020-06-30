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Авторские туры и организация необычных путешествий — стартапы, которые нужны сервису «МегаФон Путешествия»

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Евгения Хрисанфова

«Фабрика туристических продуктов и сервисов» — это акселерационная программа по созданию и запуску новых продуктов, сервисов и IT-решений в сфере туризма и гостеприимства. Она начала свою работу в июне. Одним из партнеров программы стал сервис «МегаФон Путешествия». Подать заявку на участие в «Фабрике», где командам помогут реализовать свои идеи, можно до 5 июля.

Авторские туры и организация необычных путешествий — стартапы, которые нужны сервису «МегаФон Путешествия»

Участники акселерационной программы смогут пообщаться с представителями команды «МегаФон Путешествия»: свое участие подтвердили Product-Owner, менеджер по работе с партнерами, руководитель разработки. В случае совпадения интересов «МегаФон» может предложить сотрудничество.

Сейчас «МегаФон Путешествия» — это travel-сервис с кэшбэком, но уже этой осенью планируется перезапуск продукта. Поэтому компания находится в поисках идей и готовых решений для организации необычных поездок. В первую очередь команде будет интересно пообщаться с организаторами авторских туров, которые ищут или создают уникальные впечатления для путешественников. В качестве приза для самых ярких участников «МегаФон» предлагает В2В-решения для таргетированного продвижения сервисов.

На «Фабрике туристических продуктов и сервисов» доступно два трека: «Стартап» и «Слушатель». В первом случае участвовать могут как независимые, так и корпоративные продуктовые команды, travel-стартапы, туристические компании, у которых есть идеи новых решений или сервисов и которые готовы их реализовывать в рамках «Фабрики». Трек «Слушатель» доступен для всех желающих.

Участие бесплатное, но необходима регистрация. Заявки на обе программы принимаются до 5 июля на сайте «Фабрики».
 

«МегаФон Путешествия» — travel-сервис с кэшбэком. Удобный поиск и бронирование авиа- и железнодорожных билетов, отелей и апартаментов в разных странах мира, предложения комплексных туров в России и за границей, заказ экскурсий более чем в 600 городах мира и страхование путешественников.

Фото на обложке: Joshua Earle/Unsplash

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