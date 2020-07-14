CEO Travelata расскажет, как запустить тревел-стартап
14 июля состоится онлайн-встреча с Алексеем Зарецким, сооснователем и генеральным директором компании Travelata. Предприниматель поделится опытом создания туристического продукта и ответит на вопросы участников. Присоединиться к мероприятию могут все желающие после регистрации.
На встрече Алексей Зарецкий расскажет, как в 2011 году вместе со Станиславом Сацуком создавал Travelata — сервис для бронирования туров, который позволяет сравнивать предложения от разных турагентств. Сегодня тревел-стартап превратился в крупную компанию с представительствами в пяти европейских странах. В 2019 году оборот бизнеса достиг 7 млрд рублей, а за июль прошлого года аудитория сайта достигла 3,5 млн посетителей в месяц.
Кроме того, Алексей расскажет о рынке туристических продуктов и сервисов до пандемии, а также о возможных изменениях, которые его ждут после окончания кризиса. В конце онлайн-встречи участники смогут задать свои вопросы.
Мероприятие пройдет в Zoom с 17:00 до 18:00. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.Онлайн-встреча с Алексеем Зарецким — часть акселерационной программы «Фабрики туристических продуктов и сервисов». Она создана Комитетом по туризму города Москвы в рамках проекта Moscow Travel Hub — коммуникационной площадки для туристического и гостиничного бизнеса. На платформе публикуются актуальные новости индустрии, анонсы мероприятий проекта, а также статьи, видео и другие материалы.
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