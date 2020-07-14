CEO Travelata расскажет, как запустить тревел-стартап

14 июля состоится онлайн-встреча с Алексеем Зарецким, сооснователем и генеральным директором компании Travelata. Предприниматель поделится опытом создания туристического продукта и ответит на вопросы участников. Присоединиться к мероприятию могут все желающие после регистрации.

На встрече Алексей Зарецкий расскажет, как в 2011 году вместе со Станиславом Сацуком создавал Travelata — сервис для бронирования туров, который позволяет сравнивать предложения от разных турагентств. Сегодня тревел-стартап превратился в крупную компанию с представительствами в пяти европейских странах. В 2019 году оборот бизнеса достиг 7 млрд рублей, а за июль прошлого года аудитория сайта достигла 3,5 млн посетителей в месяц.

Кроме того, Алексей расскажет о рынке туристических продуктов и сервисов до пандемии, а также о возможных изменениях, которые его ждут после окончания кризиса. В конце онлайн-встречи участники смогут задать свои вопросы.

Мероприятие пройдет в Zoom с 17:00 до 18:00. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.