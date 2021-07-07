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Объявлены победители конкурса TravelTech Challenge

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

В финал конкурса для технологических проектов в сфере туризма TravelTech Challenge от Московского инновационного кластера прошли 23 стартапа. Партнеры выбрали проекты, с которыми они продолжат сотрудничество.

Объявлены победители конкурса TravelTech Challenge

Компания Amadeus планирует работать с несколькими стартапами:

  • платформой для создания маршрутов Routes.global;
  • сервисом для поиска речных круизов «Твой круиз»;
  • системой для бронирования бизнес-залов Anylounge;
  • B2B-платформой для бронирования VIP-залов в аэропортах vip-zal.ru.

«TUI Россия» выбрала:

  • мобильное приложение с квестами R4Quest;
  • маршруты для автомобильных путешествий Road.Travel;
  • сервис для построения маршрутов «Мультимодальный маршрутизатор».

Russpass будет сотрудничать с тремя проектами:

  • платформой для организации путешествий людей с инвалидностью Globe4All;
  • страховой платформой Insurion;
  • сервисом удаленного устного перевода PIE.

Фото на обложке: Unsplash

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