Объявлены победители конкурса TravelTech Challenge

Евгения Хрисанфова
В финал конкурса для технологических проектов в сфере туризма TravelTech Challenge от Московского инновационного кластера прошли 23 стартапа. Партнеры выбрали проекты, с которыми они продолжат сотрудничество.
Объявлены победители конкурса TravelTech ChallengeЕвгения Хрисанфова
Компания Amadeus планирует работать с несколькими стартапами:
- платформой для создания маршрутов Routes.global;
- сервисом для поиска речных круизов «Твой круиз»;
- системой для бронирования бизнес-залов Anylounge;
- B2B-платформой для бронирования VIP-залов в аэропортах vip-zal.ru.
«TUI Россия» выбрала:
- мобильное приложение с квестами R4Quest;
- маршруты для автомобильных путешествий Road.Travel;
- сервис для построения маршрутов «Мультимодальный маршрутизатор».
Russpass будет сотрудничать с тремя проектами:
- платформой для организации путешествий людей с инвалидностью Globe4All;
- страховой платформой Insurion;
- сервисом удаленного устного перевода PIE.
Фото на обложке: Unsplash
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