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Данные 15 млн пользователей Trello выставили на продажу в даркнете

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Данные 15 млн пользователей многоплатформенного онлайн-менеджера проектов Trello были выставлены на продажу, пишет Forbes. В компании-разработчике сервиса — австралийской Atlassian — утверждают, что несанкционированного доступа к данным не было.

Данные 15 млн пользователей Trello выставили на продажу в даркнете

Служба проверки аккаунтов на предмет взломов Have I Been Pwned сообщила пользователям о крупной утечке Trello.

«В январе 2024 года данные были извлечены из Trello и выставлены на продажу на популярном хакерском форуме», — сказано в уведомлении с предупреждением Have I Been Pwned.

По данным Forbes, взлом, вероятнее всего, производился не напрямую. Но киберпреступники смогли собрать данные о пользователях, изъяв их с сайта. Это электронные адреса, полные имена, логины и другие сведения об учетной записи.

Компания-разработчик Trello — австралийская Atlassian заявила о проведенном расследовании в связи с сообщениями об утечке. В компании не обнаружили признаков того, что данные были собраны через несанкционированный доступ.

«Все доказательства указывают на то, что злоумышленник проверял уже существующий список электронных адресов на соответствие общедоступным профилям пользователей», — говорится в комментарии разработчика.

В компании заверили, что предпринимать какие-то действия со своими учетными записями не требуется.

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Фото на обложке: Maor_Winetrob / Shutterstock

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