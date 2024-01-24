Данные 15 млн пользователей Trello выставили на продажу в даркнете

Данные 15 млн пользователей многоплатформенного онлайн-менеджера проектов Trello были выставлены на продажу, пишет Forbes. В компании-разработчике сервиса — австралийской Atlassian — утверждают, что несанкционированного доступа к данным не было.
Служба проверки аккаунтов на предмет взломов Have I Been Pwned сообщила пользователям о крупной утечке Trello.
«В январе 2024 года данные были извлечены из Trello и выставлены на продажу на популярном хакерском форуме», — сказано в уведомлении с предупреждением Have I Been Pwned.
По данным Forbes, взлом, вероятнее всего, производился не напрямую. Но киберпреступники смогли собрать данные о пользователях, изъяв их с сайта. Это электронные адреса, полные имена, логины и другие сведения об учетной записи.
Компания-разработчик Trello — австралийская Atlassian заявила о проведенном расследовании в связи с сообщениями об утечке. В компании не обнаружили признаков того, что данные были собраны через несанкционированный доступ.
«Все доказательства указывают на то, что злоумышленник проверял уже существующий список электронных адресов на соответствие общедоступным профилям пользователей», — говорится в комментарии разработчика.
В компании заверили, что предпринимать какие-то действия со своими учетными записями не требуется.
Фото на обложке: Maor_Winetrob /
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