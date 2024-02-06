Сооснователь Yalla Market Леонид Довбенко инвестировал в сервис-аналог Trello

В сервисе планировщика задач и планирования активности Teamcheck появился режим канбан-досок. Благодаря этому он стал полноценной заменой Trello, разработчик которого предупредил ранее об отключении учетных записей пользователей из России и Беларуси. В создание функционала инвестировали сооснователь Yalla Market и YallaHub Леонид Довбенко и пиар-агентство «Пирахаб». Объем вложений не раскрывается.
Как рассказал гендиректор Teamcheck Антон Коченевский, в Teamcheck для экономии времени реализованы очень простые режимы, где можно добавлять и изменять задачи, а также отслеживать загруженность сотрудников.
Как работает сервис
В Teamcheck реализовано два режима — доска и фокус. Первый представляет собой классическую канбан-доску, в которой можно создавать столбцы под разные статусы и конкретные проекты. А в карточку можно внести не только описание, но и подробности об исполнителе и дедлайне.
Преимущества перед аналогами
Как отмечают в компании, в большинстве сервисов с похожим функционалом нельзя понять степень загрузки и общую занятость каждого сотрудника. В Teamcheck все задачи, созданные в досках, отображаются в режиме «Фокус». Это позволяет узнать количество задач и лучше оценить масштаб работы.
Команда Teamcheck разрабатывает систему управления задачами с 2020 года. Как указана в профиле компании на vc.ru, основателями проекта являются Леонид Довбенко и Станислав Селезнев (Yalla!Hub, Yalla!Market, Docsinbox, Open Service), ведущий преподаватель школы креативного мышления ИКРА Родион Кротов и креативный директор брендингового агентства SHISHKI Михаил Шишкин.
В числе клиентов сервиса — YouDo, «Яндекс.Практикум», red_mad_robot, Tele2
Фото на обложке: Andrey_Popov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 8 российских сервисов на замену Trello и Jira
- 2 Как устроены изнутри компании Zapier и Buffer, где все сотрудники работают удаленно
- 3 Как структурировать десятки проектов и сотни задач с помощью одного софта
- 4 «Автотор» начнет производство электромобилей под новым брендом «Амберавто»
- 5 Импортозамещение, роботы и решения для здоровья: какие задачи решали сколковские стартапы в 2023 году
ВОЗМОЖНОСТИ
06 февраля 2024
07 февраля 2024
08 февраля 2024