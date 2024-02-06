Сооснователь Yalla Market Леонид Довбенко инвестировал в сервис-аналог Trello

В сервисе планировщика задач и планирования активности Teamcheck появился режим канбан-досок. Благодаря этому он стал полноценной заменой Trello, разработчик которого предупредил ранее об отключении учетных записей пользователей из России и Беларуси. В создание функционала инвестировали сооснователь Yalla Market и YallaHub Леонид Довбенко и пиар-агентство «Пирахаб». Объем вложений не раскрывается.

Как рассказал гендиректор Teamcheck Антон Коченевский, в Teamcheck для экономии времени реализованы очень простые режимы, где можно добавлять и изменять задачи, а также отслеживать загруженность сотрудников.

Как работает сервис

В Teamcheck реализовано два режима — доска и фокус. Первый представляет собой классическую канбан-доску, в которой можно создавать столбцы под разные статусы и конкретные проекты. А в карточку можно внести не только описание, но и подробности об исполнителе и дедлайне.

Преимущества перед аналогами

Как отмечают в компании, в большинстве сервисов с похожим функционалом нельзя понять степень загрузки и общую занятость каждого сотрудника. В Teamcheck все задачи, созданные в досках, отображаются в режиме «Фокус». Это позволяет узнать количество задач и лучше оценить масштаб работы.

Команда Teamcheck разрабатывает систему управления задачами с 2020 года. Как указана в профиле компании на vc.ru, основателями проекта являются Леонид Довбенко и Станислав Селезнев (Yalla!Hub, Yalla!Market, Docsinbox, Open Service), ведущий преподаватель школы креативного мышления ИКРА Родион Кротов и креативный директор брендингового агентства SHISHKI Михаил Шишкин.

В числе клиентов сервиса — YouDo, «Яндекс.Практикум», red_mad_robot, Tele2

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock