Московский спортклуб запустил доставку тренажеров на время карантина

Московский спортивный клуб MSK CrossFit запустил доставку тренажеров и спортинвентаря на дом. Об этом представители клуба рассказали в Instagram.

Оборудование предоставляют в аренду на время карантина. Можно заказать велотренажер, гребной тренажер и спортивные снаряды — например, гири, гимнастические брусья, роллер.

Цена любых четырех снарядов составляет 2 тысячи рублей в неделю. Аренда велотренажера или гребного тренажера — 4 тысячи рублей в неделю и 7 тысяч за две недели. По словам клуба, доставка бесплатная.

С 21 марта в Москве не работают фитнес-центры, аквапарки и бассейны. В городе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Также запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные. Аналогичные запреты ввели власти Подмосковья и Санкт-Петербурга.

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