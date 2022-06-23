Аналитики заметили в России тренд на домашних AI-ассистентов

Аналитики Moneyplace заметили в России тренд на домашних AI-ассистентов. Их продажи на маркетплейсах быстро растут – если сравнивать год к году, то кратно. Заметнее других набирают обороты роботы-пылесосы и мойщики окон.

По данным сервиса аналитики продаж на маркетплейсах Moneyplace, робот-мойщик окон попал в топ продаж на Wildberries – в мае устройств продали на 36 млн рублей. При том, что год назад, когда товар появился в продаже, выручка от его продаж составляла всего 3,5 млн рублей. В декабре 2021 года выручка достигла 9 млн рублей, в апреле текущего года – уже 19 млн рублей. Чаще всего роботов-мойщиков окон покупают жители Москвы, Краснодара, Подольска, Казани и Новосибирска.

Тренд на роботы-пылесосы в июне достиг своего пика, отметили аналитики. Объем их рынка на Wildberries составляет 143 млн рублей при росте на 29% за месяц, на «СберМегаМаркете» – 335 млн рублей. Активнее всего роботы-пылесосы приобретают в Москве, Казани, Петербурге и Новосибирске.

«Что касается других роботизированных гаджетов - такие же яркие всплески спроса не были замечены. Пока что основной целевой аудиторией роботов на основе искусственного интеллекта остаются домохозяйки, а не бизнесмены, желающие упростить свою жизнь», – рассказали в Moneyplace.

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