Спикеры РИФ in The City рассказали о трендах Рунета в 2020 году

21 сентября в рамках РИФ In the City эксперты обсудили, как изменился русскоязычный сегмент интернета в 2020 году, когда во всем мире распространился COVID-19. Рассказываем о некоторых наблюдениях спикеров.

Скорость цифровой трансформации выросла

Кристина Тихонова, президент Microsoft в России, рассказала о результатах совместного исследовании с РАЭК и НИУ ВШЭ. Согласно опросу, 54% российских компаний полностью или частично перешли на удаленку во время пандемии, а 47% респондентов отметили, что дистанционная работа станет нормой.

Также участники опроса рассказали, что, по их мнению, в будущем будут особенно востребованы голосовые и облачные технологии, а также системы для автоматизации бизнес-процессов.

Мир за два месяца проделал путь цифровой трансформации, равный двум годам. Увеличилась скорость цифровизации. Мы видим, что 75% компаний увеличат свою цифровизацию, а 30% сотрудников будут работать удаленно. Кристина Тихонова, президент Microsoft в России

78% россиян пользуются интернетом, в основном с мобильных устройств

Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope, поделился результатами исследования аудитории интернета в России. В месяц интернетом пользуются 95 млн человек — это 78% населения. При этом 67% россиян выходят в сеть со смартфона, а 51% жителей нашей страны выбирают настольные компьютеры.

В апреле россияне пользовались интернетом три часа в сутки с мобильных устройств и почти два часа с десктопов, но к июлю эта цифра уменьшилась и стала ближе к докарантинному значению — два с половиной и полтора часа соответственно. Интерес к онлайн-картам, такси, каршерингу и путешествиям также восстановился к середине лета.

Видеозвонками стали пользоваться меньше людей, чем во время всеобщей самоизоляции, но они все еще остаются популярным инструментом общения.

Все больше людей будет работать в сфере мобильной разработки

Директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Марина Жунич представила работу «Экосистема мобильной экономики: влияние экономики мобильных приложений на рынок труда в России», созданную РАЭК, НИУ ВШЭ и компанией Google. По данным исследователей, сегодня в сфере мобильной разработки заняты 470 тыс. россиян — по этому показателю Россию опережают только США (1,7 млн) и Япония (579 тыс.). К 2022 году число рабочих мест в нашей стране, связанных с приложениями, увеличится до 1,1 млн.

Кроме того, меняется бизнес, не связанный с IT-индустрией. 97% компаний из традиционных сфер экономики — промышленности, торговли, строительства, логистики, транспорта, финансов и услуг — пользуются мобильными технологиями. А 40% компаний планируют продолжать внедрять приложения и сервисы. Предприниматели и топ-менеджеры отмечают, что это повышает продуктивность и скорость принятия решений.

Но онлайн еще не победил окончательно

Пандемия приблизила многое, что мы могли ждать долгие годы. Бизнес понял — нужно учиться торговать в интернете. Все крупные компании научились это делать. Мы увидели, как выросла доставка еды.



Какой вывод можно сделать? Хотя компании научились продавать в онлайне, а грамотность пользователей выросла, произошел некоторый откат. Как только люди могут выходить в офлайн, они этим пользуются. Александр Крайнов, руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта «Яндекса»

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