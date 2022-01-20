Обсуждение моды, позитив на Youtube и лонгриды: названы главные тренды в российских социальных сетях

В сервисе по аналитике социальных медиа изучили активность россиян в социальных сетях и провели исследование, по результатам которого назвали главные тренды – это в частности обсуждение моды, шопинга и еды и чтение лонгридов, а не коротких материалов.

Исследование провели специалисты системы анализа социальных медиа YouScan. по его итогам аналитики выявили несколько трендов, свойственных именно российскому сегменту в различных социальных сетях.

На посты о личном в России приходится 58% всех публикаций в соцсетях.

«Главное отличие российской аудитории в том, что пользователи гораздо активнее обращаются с просьбами онлайн – часто это посты на тему благотворительности», – отметили в YouScan.

По темам контента лидирует. Пользователи часто пишут отзывы об одежде и обсуждают ее удобство. Следом за модой в списке самых популярных тем для обсуждения встали

По количеству позитивных постов в российском сегменте социальных медиа лидируют Facebook и Youtube. В основном это посты об индустрии красоты, еде и напитках. Наибольшее количество негативных постов пользователи публикуют в Twitter. Лидеры по количеству негатива – ритейл, банки и IT.

Главным словом 2021 года в России стало «человек».

«Причина в том, что российские пользователи активно обсуждают ситуацию с соблюдением прав человека, а также постят философские посты на тему судьбы человека», – пояснили авторы исследования.

Еще одна особенность российского сегмента, подчеркнули в YouScan, это предпочтение к лонгридам. Пока во всем мире длина постов, например, в Facebook, сокращалась, в России она, наоборот, росла.

По части визуальной аналитики, самым популярным типом изображений стала реклама. Причина – во многочисленных коллаборациях брендов с инфлюенсерами, уточнили в YouScan. Визуальный контент, публикуемый россиянами, чаще всего содержит логотипы Apple, Adidas и Mercedes-Benz.

Исследование проводилось с января по сентябрь 2021 года. Система YouScan мониторит публикации в соцсетях, онлайн-СМИ, мессенджерах, блогах, маркетплейсах.

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