Треть россиян выберут для ремонта СТМ специализированных магазинов
- Новости
К началу года интерес к различным товарам для ремонта в возрос: количество запросов по электронике увеличилось на 30%, по товарам для дома — на 26%, по инструментам — на 16%, по дверям — на 15%, а по сантехнике — на 11%, говорят данные исследования.
В восьми из 10 случаев россияне выбирают новые для себя DIY-бренды. Каждый второй опрашиваемый узнает о них в интернете. В ситуации отсутствия привычных марок 60% опрошенных предпочитают новые бренды, 29% выбирают российские марки в том же ценовом сегменте, а 24% — в более низком. «По данным нашего опроса, в целом СТМ специализированных магазинов приобретает треть покупателей товаров для ремонта и дома, 40% из них — это клиенты с крупным средним чеком, от 150 тыс. рублей», — рассказал Леван Тодуа, индустриальный лидер категории DIY в «Яндекс Рекламе».
Около 65% пользователей, активно занимающихся ремонтом, предпочитают делать покупки в крупных сетевых DIY-магазинах, в то время как 21% выбирают узкоспециализированные. Большинство (64%) покупают товары онлайн или с использованием омниканальных подходов: 30% — на сайтах ритейлеров, 19% — в мобильных приложениях, а 51% — в обоих каналах.
- В исследовании использованы агрегированные данные «Яндекса» по поисковому поведению пользователей и результаты онлайн-опроса среди активных интернет-пользователей в возрасте 18–64 лет из городов с населением свыше 100 тыс. человек. Всего опрошено 2,95 тыс. человек.
Фото на обложке: Freepik
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Где взять деньги на бизнес»
- 1 Между вау и купоном: ритейл нащупал подход к зумерам, миллениалам и бумерам Оценка эксперта, как поколения Z, Y, X и бумеры формируют будущее ритейла 25 июня 15:27
- 2 Объем срочных отправлений значительно вырос по сравнению с 2024 годом На 19% увеличился объем посылок из Казани в Москву 24 июня 10:18
- 3 59% российских компаний внедрят well-being-программы в 2025 году В условиях кадрового дефицита компании активно инвестируют в социальные инициативы 20 июня 16:17
- 4 Две трети компаний предпочитают онлайн-обучение для сотрудников Самыми популярными являются программы по IT 17 июня 15:00