Треть россиян выберут для ремонта СТМ специализированных магазинов

К началу года интерес к различным товарам для ремонта в возрос: количество запросов по электронике увеличилось на 30%, по товарам для дома — на 26%, по инструментам — на 16%, по дверям — на 15%, а по сантехнике — на 11%, говорят данные исследования.



В восьми из 10 случаев россияне выбирают новые для себя DIY-бренды. Каждый второй опрашиваемый узнает о них в интернете. В ситуации отсутствия привычных марок 60% опрошенных предпочитают новые бренды, 29% выбирают российские марки в том же ценовом сегменте, а 24% — в более низком. «По данным нашего опроса, в целом СТМ специализированных магазинов приобретает треть покупателей товаров для ремонта и дома, 40% из них — это клиенты с крупным средним чеком, от 150 тыс. рублей», — рассказал Леван Тодуа, индустриальный лидер категории DIY в «Яндекс Рекламе».



Около 65% пользователей, активно занимающихся ремонтом, предпочитают делать покупки в крупных сетевых DIY-магазинах, в то время как 21% выбирают узкоспециализированные. Большинство (64%) покупают товары онлайн или с использованием омниканальных подходов: 30% — на сайтах ритейлеров, 19% — в мобильных приложениях, а 51% — в обоих каналах.

В исследовании использованы агрегированные данные «Яндекса» по поисковому поведению пользователей и результаты онлайн-опроса среди активных интернет-пользователей в возрасте 18–64 лет из городов с населением свыше 100 тыс. человек. Всего опрошено 2,95 тыс. человек.

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