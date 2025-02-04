Белорусская розничная сеть «Три цены» запланировала открыть 220 магазинов в России

Белорусская сеть дискаунтеров «Три цены» планирует открыть 220 магазинов в девяти городах России, для чего ищет специалистов по развитию сети. Об этом сообщил HR-менеджер компании в беседе с журналистом Shopper’s, который представился соискателем.

В пресс-службе сети изданию заявили, что «не раскрывают информацию по открытию магазинов в России». Однако «сеть продолжит расширяться, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях» и собирается «стать номером два в сегменте магазинов низких цен», отметили в компании.

На данный момент в России работают восемь магазинов «Три цены», первый из которых открылся в октябре во Владимире, пишет Shopper’s. Также торговые точки ритейлера есть в Коврове и Александрове Владимирской области, Иванове, Ярославле, Рязани и подмосковном Орехово-Зуеве.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил Shopper’s, что «Три цены» могут стать третьей по числу магазинов сетью товаров низких цен после Fix Price и «Галамарта», если откроют 220 точек. На конец сентября у Fix Price было 6,1 тыс. магазинов в России, у «Галамарта» — свыше 500.

В Белоруссии у «Трех цен» 322 магазина. По данным портала belretail.by, по итогам 2023 года ритейлер занял девятое место среди основных розничных сетей страны по выручке с показателем $77 млн.

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