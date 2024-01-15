Первый в мире триллионер может появиться уже через 10 лет

Первый в мире триллионер может появиться уже через 10 лет. Такой вывод отражен в публикации объединения междунарожных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam.

Там проанализировали тенденции последних лет и установили, что с 2020 года пять самых обеспеченных людей в мире увеличили свои состояния на 114%.

Oxfam прогнозирует, что на появление первого в мире триллионера потребуется лишь 10 лет в то время, как для искоренения бедности понадобится еще два столетия.

Так, с 2020 года пять самых обеспеченных людей на Земле разбогатели более, чем в два раза, нарастив совокупное состояние с $405 млрд до $869 млрд. Одновременно с этим около 5 млрд человек в мире стали беднее. Если этот тренд продолжится, на избавления от бедности потребуется 229 лет, считают в Oxfam.

В докладе отмечается, что рост чрезвычайного богатства в последние три года лишь закрепился. А глобальная мировая бедность остается на докоронавирусном уровне.

Распределение богатств

В Oxfam выявили, что в странах так называемого Глобального Севера, где проживает около 21% всего земного населения, сосредоточено две трети (69%) мирового богатства.

1% самых богатых людей владеет 43% всех мировых финансовых активов.

Семь из десяти крупнейших мировых корпораций возглавляют (занимает пост CEO или выступает ключевым акционером) миллиардер. Состояние этих компаний оценивается в $10,2 трлн. Это эквивалентно совокупному ВВП всех стран Латинской Америки и Африки.

Фото на обложке: Dilok Klaisataporn / Shutterstock