Первый в мире триллионер может появиться уже через 10 лет. Такой вывод отражен в публикации объединения междунарожных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam.
Там проанализировали тенденции последних лет и установили, что с 2020 года пять самых обеспеченных людей в мире увеличили свои состояния на 114%.
Oxfam прогнозирует, что на появление первого в мире триллионера потребуется лишь 10 лет в то время, как для искоренения бедности понадобится еще два столетия.
Так, с 2020 года пять самых обеспеченных людей на Земле разбогатели более, чем в два раза, нарастив совокупное состояние с $405 млрд до $869 млрд. Одновременно с этим около 5 млрд человек в мире стали беднее. Если этот тренд продолжится, на избавления от бедности потребуется 229 лет, считают в Oxfam.
В докладе отмечается, что рост чрезвычайного богатства в последние три года лишь закрепился. А глобальная мировая бедность остается на докоронавирусном уровне.
Распределение богатств
- В Oxfam выявили, что в странах так называемого Глобального Севера, где проживает около 21% всего земного населения, сосредоточено две трети (69%) мирового богатства.
- 1% самых богатых людей владеет 43% всех мировых финансовых активов.
- Семь из десяти крупнейших мировых корпораций возглавляют (занимает пост CEO или выступает ключевым акционером) миллиардер. Состояние этих компаний оценивается в $10,2 трлн. Это эквивалентно совокупному ВВП всех стран Латинской Америки и Африки.
Фото на обложке: Dilok Klaisataporn /
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