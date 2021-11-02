В детских смарт-часах нашли опасные уязвимости

Компания «Доктор Вебе» обнаружили троянскую программу в популярных моделях смарт-часов, а также выяснила, что многие устройства по умолчанию используют стандартный пароль для передачи команд по SMS.
Часы Elari Kidphone 4G, например, передают данные о местоположении ребенка на собственный сервер, расположенный за пределами России, сообщила пресс-служба компании «Коммерсанту».
В «Докторе Вебе» уточнили, что в них скрыта вредоносное ПО, которое может использоваться для кибершпионажа, показа рекламы и установки ненужных и даже опасных программ. По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», эти часы входят в тройку самых популярных моделей в 2021 году.
Прошивки для «умных» часов под управлением Android часто создаются сторонними фирмами, и есть большая вероятность, что на одном из этапов производства злоумышленники могут внедрять в них троянское или рекламное ПО, объясняют в «Докторе Вебе».
Кроме того, в прошивках многих часов, в том числе российских Wokka Lokka, есть другая проблема: в них используется стандартный пароль для передачи SMS-команд и отсутствует функция его принудительной смены при первом включении.
Мошенники могут объединить такие часы в чат-боты или использовать для шпионажа и шантажа родителей, считают эксперты. Сами разработчики часов утверждают, что никаких рисков для пользователей их продукция не несет.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», средний чек детских смарт-часов составляет около 3 тыс. рублей. За девять месяцев их продажи выросли на 40% в количественном выражении и на 42% в денежном. Всего с начала года совокупные продажи смарт-часов и фитнес-трекеров в России достигли порядка 4 млн штук и 35 млрд рублей.
Фото на обложке: StoryTime Studio /
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