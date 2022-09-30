На красноярском заводе запустили производство станций тропосферной связи

На заводе в Красноярске будут производить станции тропосферной связи. Их установят в труднодоступных районах для обеспечения мобильной связью и интернетом. В такой местности тропосферная связь – единственное экономически верное решение, говорят эксперты.

Производство запустили на заводе «Радиосвязь» холдинга «Роэлектроника», входящего в «Ростех». Льготный займ в размере 355 млн рублей на запуск производства предоставил Фонд развития промышленности.

Технология тропосферной связи подразумевает отражение сигнала от нижнего слоя атмосферы и направление его в приемо-передающие станции. Антенны для обеспечения связи могут размещаться на крышах, мачтах, треногах.

Станции «Гроза» будут устанавливать в отдаленных, труднодоступных районах и территориях с экстремальными климатическими условиями для обеспечения их интернетом. Во время пилота к станциям тропосферной связи подключили фельдшерско-акушерский пункт и участок автомобильной трассы протяженностью 50 км.

«Тропосферная связь экономически более выгодна по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. Несмотря на более высокую стоимость самого оборудования, за 1-2 года эксплуатации станции тропосферной связи инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся», – отметил генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

Станция «Гроза» может передавать данные со скоростью до 25 Мбит в секунду по тропосферной связи и до 155 Мбит в секунду по радиорелейной связи.

Фото на обложке: Ростех