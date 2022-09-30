На красноярском заводе запустили производство станций тропосферной связи

На заводе в Красноярске будут производить станции тропосферной связи. Их установят в труднодоступных районах для обеспечения мобильной связью и интернетом. В такой местности тропосферная связь – единственное экономически верное решение, говорят эксперты.
Производство запустили на заводе «Радиосвязь» холдинга «Роэлектроника», входящего в «Ростех». Льготный займ в размере 355 млн рублей на запуск производства предоставил Фонд развития промышленности.
Технология тропосферной связи подразумевает отражение сигнала от нижнего слоя атмосферы и направление его в приемо-передающие станции. Антенны для обеспечения связи могут размещаться на крышах, мачтах, треногах.
Станции «Гроза» будут устанавливать в отдаленных, труднодоступных районах и территориях с экстремальными климатическими условиями для обеспечения их интернетом. Во время пилота к станциям тропосферной связи подключили фельдшерско-акушерский пункт и участок автомобильной трассы протяженностью 50 км.
«Тропосферная связь экономически более выгодна по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. Несмотря на более высокую стоимость самого оборудования, за 1-2 года эксплуатации станции тропосферной связи инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся», – отметил генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.
Станция «Гроза» может передавать данные со скоростью до 25 Мбит в секунду по тропосферной связи и до 155 Мбит в секунду по радиорелейной связи.
Фото на обложке: Ростех
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Ростех» запускает олимпиаду для студентов по мобильной связи
- 2 Российский робот начал продавать сим-карты в Стамбуле
- 3 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
- 4 Для бизнеса и потребителя: чего ждать от WiFi 6E и когда он появится в России
- 5 Как IP-телефония помогает бизнесу во время локдауна
ВОЗМОЖНОСТИ
30 сентября 2022
30 сентября 2022
30 сентября 2022