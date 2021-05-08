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Крупнейшая трубопроводная топливная компания в США подверглась кибератаке

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Ведущий оператор топливных трубопроводов США Colonial Pipeline закрыл всю свою сеть после кибератаки, говорится в заявлении компании.

Крупнейшая трубопроводная топливная компания в США подверглась кибератаке

Нападение затронуло «некоторые IT-системы», сообщает Reuters. О произошедшем уже сообщили правоохранительным органам. Для расследования привлекли также специалистов по кибербезопасности.

«В настоящее время наша основная цель — безопасное и эффективное восстановление работы», — сообщили в компании.

Трубопровод Colonial Pipeline проходит по побережью Мексиканского залива на юг и восток США. Его длина составляет около 8 850 км.

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Фото: Undrey / Shutterstock

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