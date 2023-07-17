Автомобильные грузоперевозки в России подорожали на 38%

В январе-июне спрос на автомобильные грузоперевозки по стране увеличился на 61%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на биржу ATI.SU. При этом ставка по самым востребованным направлениям возросла в среднем на 38% за год и на 10% за последние три месяца. Такую динамику связывают с ускорившимся импортозамещением и формированием новых производственных цепочек.

По данным ATI.SU, только в мае-июне спрос на грузоперевозки в годовом выражении вырос в два раза. Отличается ситуация по международным направлениям, здесь спрос увеличился только на 30%, на экспорт рост составляет около 3%.

Что касается заявок на перевозки из стран ЕС, их число сократилось на 60-80%. При этом количество заявок из Беларуси выросло на 106%, из Китая — на 85%, из Монголии — на 139%. По экспорту зафиксировано снижение на всех европейских направлениях. Вместе с тем лидерами по увеличению стали Китай, Казахстан, Узбекистан и Турция. Ставки на международные перевозки грузов почти не изменились, уточняют в ATI.SU.

По словам руководителя международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Ивана Головко, цены на транспортировку из Турции снизились на 15-20%. Из Китая — на 30-40%.

При этом на европейском направлении при существенном сокращении объемов поставок цены остаются стабильными. По прогнозам Головко, III квартал будет спокойным.

Как отмечает коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский, внутрироссийские перевозки подорожали на 15-20%, что обусловлено, по его мнению, дефицитом водителей категории E (недостает 26% водителей), а также нехваткой техники.

«Дефицит кадров провоцирует рост зарплат, и сейчас непросто найти водителей на дальние магистрали даже за 190-200 тыс. рублей.. Доля затрат на персонал в перевозках составляет около 25-30%», — поясняет Латинский.

Он также указал, что часть транспорта перевели на контролируемые Россией территории, где оплата выше, чем по стране в целом.

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